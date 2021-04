Calciomercato Juventus, doppio colpo Real: deciso il futuro di Ronaldo!

Dalla Spagna sono certi, Kylian Mbappe non rinnoverà con il Psg per trasferirsi al Real Madrid. I blancos pronti a mettere a segno il doppio colpo con Haaland. Porte chiude dunque per Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappe è stato il protagonista dell’andata dei quarti di finale di Champions League, con la doppietta che ha piegato i campioni in carica del Bayern Monaco. Queste però potrebbero essere le ultime partite con la maglia del Psg, per il giovane campione francese. In Spagna, ‘Cuatro’ è certo: Mbappe non rinnoverà il proprio contratto con il Psg ed è pronto a trasferirsi al Real Madrid. La decisione sarebbe stata presa dal giocatore, che non prolungherà il proprio accordo che scadrà il 30 giugno 2022.

Il Real Madrid – si legge – non tratterà con il calciatore finché il Psg non avrà fissato un prezzo per l’acquisto. I blancos sono tranquilli e non hanno alcuna fretta, convinti della decisione di Mbappe di legarsi al club spagnolo. Florentino Perez vorrebbe mettere a segno il doppio colpo con Haaland già nella prossima sessione di calciomercato ma non sarà per nulla facile. Servirebbero, infatti, tra commissioni e cartellino, più di 150 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, cambia il futuro di Cristiano Ronaldo

Una situazione questa che guardano da vicino la Juventus e Cristiano Ronaldo. Come raccontato, il portoghese ha voglia di far ritorno al Real Madrid ma le priorità per i blancos sono altre, e come detto sopra portano i nomi di Mbappe e Haaland. Per Cristiano Ronaldo potrebbe aprirsi la porta del Psg, chiamato, in qualche modo a sostituire Mbappe. Il portoghese, nonostante l’età, potrebbe essere il nome giusto per il club francese.