Calciomercato Atalanta, Inter e Juventus gelate | L'annuncio su Muriel!

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, blinda Luis Muriel. L’annuncio del dirigente dell’Atalanta

Luis Muriel continua a trascinare l'Atalanta a suon di gol e prestazioni di assoluto livello. L'attaccante colombiano, che sta viaggiando a 22 reti e 9 assist in stagione, sembra essere così finito sul taccuino di Inter e Juventus.

A ‘Bergamo TV’, però, l’amministratore delegato del club bergamasco Luca Percassi ha blindato così il centravanti: “Muriel ha un talento straordinario e sta vivendo un momento di grande maturità. Ma la realtà è una sola: l’Atalanta vuole tenerselo stretto. Mercato? Al momento non c’è niente di concreto, se non le nostre idee per diventare ancora più competitivi il prossimi anno”. Inter e Juve sono dunque avvisate: l’Atalanta si tiene stretto Luis Muriel.