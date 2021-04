Le big d’Europa in pressing per Erling Haaland. Il Real Madrid insiste, mentre il Chelsea potrebbe uscire fuori dalla corsa per tentare l’assalto a Romelu Lukaku

Erling Haaland non è andato a segno nell’ultimo match di Champions League contro il Manchester City, ma è stato comunque decisivo con il passaggio per la rete di Reus che tiene in vista le speranze di qualificazione del Borussia Dortmund. Proprio i ‘Citizens’ di Guardiola, insieme a Real Madrid, Chelsea e Barcellona, sono le pretendenti più agguerrite al cartellino del bomber norvegese, in diverse occasioni accostato anche alla Juventus. Difficile però per i bianconeri competere con le altre big d’Europa nella corsa al bomber classe 2000, nonostante gli ottimi uffici con l’agente Mino Raiola. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Inter e Juventus, il Chelsea molla Haaland: assalto a Lukaku

Al momento sarebbe comunque il Real la squadra che avrebbe intensificato il pressing su Haaland, con Florentino Perez che non penserebbe al ritorno di Cristiano Ronaldo con l’obiettivo di reclutare a Valdebebas un profilo giovane di alto livello come l’ex Salisburgo o Mbappe. L’assist per il sodalizio campione di Spagna potrebbe arrivare dalle rivali nella corsa ad Haaland. Come scrive il portale ‘Don Balon’, Chelsea e Manchester City potrebbero tirarsi fuori dalla lotta per il cartellino del nazionale norvegese, valutato almeno 150 milioni di euro dal Borussia Dortmund. Il City di Guardiola avrebbe drizzato le antenne per Kane, con la permanenza al Tottenham dell’inglese che non appare scontata vista la stagione deludente degli ‘Spurs’ allenati da Mourinho. Sempre a Londra, anche il Chelsea guarderebbe verso altri orizzonti e precisamente a Milano: i ‘Blues’ penserebbero infatti ad un clamoroso ritorno di Romelu Lukaku. Il colosso belga è stato blindato dall’Inter e da Antonio Conte, ma una super offerta (120 milioni?) Potrebbe cambiare le carte in tavola considerando la difficile situazione economica di Suning.

Il Real Madrid ha tutta l’intenzione di affondare il colpo per Haaland, approfittando inoltre delle difficoltà del Barcellona nel reperire la liquidità necessaria per accontentare le richieste del Borussia per il giovane bomber.