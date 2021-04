Real Madrid, la mossa per Mbappe | E Dybala…

Il Real Madrid avanti tutta per Mbappe, le mosse dei ‘Blancos’ per il centravanti possono condizionare anche il futuro di Dybala

Una volta di più, Kylian Mbappe ha dimostrato al mondo che sarà lui il protagonista assoluto dei prossimi anni. Doppietta da fenomeno per piegare 3-2 il Bayern Monaco a casa sua e dare una grossa spinta al Psg verso le semifinali di Champions. Il bomber francese classe 1998 è come sempre al centro dei rumours di mercato, il suo rinnovo con i parigini è ancora tutto da discutere e il Real Madrid vuole approfittarne per mettere a segno un grande colpo che manca ormai da troppo tempo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Bayern-PSG, Leonardo: “A breve parleremo con Neymar e Mbappe”

Real Madrid, lo scambio per Mbappe ‘blocca’ Dybala

Secondo ‘El Chiringuito Tv’, in Spagna, i ‘Blancos’ faranno di tutto per assicurarsi Mbappe e alla fine riusciranno nell’impresa. Il Psg deve fare i conti con notevoli perdite economiche e per ammortizzarle potrebbe essere costretto a cedere, anche se chiederà una contropartita tecnica. Il sogno di Leonardo sarebbe Vinicius, ma il Real in quel caso risponderebbe di no. Più facile che entri Eden Hazard nella trattativa: il belga a Madrid anche causa infortuni non è mai riuscito a splendere come tutti si aspettavano.

In tal caso, si raffredderebbero le possibilità di vedere Paulo Dybala indossare la maglia del Psg. Con l’arrivo di Hazard, che ricopre un ruolo simile al suo, la ‘Joya’ sarebbe chiusa a Parigi. Ieri, l’argentino ha mostrato di poter essere ancora più che utile alla causa della Juventus, con il gol contro il Napoli al rientro in campo dopo tre mesi. Società e giocatore lavorano ancora per il rinnovo di contratto, ma se l’accordo non venisse trovato la cessione in estate sarebbe inevitabile. Rimangono in lizza Barcellona, Atletico Madrid, Manchester United e Tottenham per lui.