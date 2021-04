Calciomercato, da Donnarumma ad Haaland | Estate rovente per Raiola!

Calciomercato, da Haaland a Pogba, passando per Donnarumma, Romagnoli e Kean: per Mino Raiola si prospetta un’estate rovente

Il calciomercato non dorme mai, anche in periodi complicati (economicamente e non) come quelli dell’emergenza pandemica. Lo sa bene Mino Raiola, che quest’estate si prepara a vivere dei mesi roventi, tra rinnovi, trattative e flirt con i maggiori top club europei. D’altronde, alcune delle sue ‘punte di diamante’ sono alla ricerca di una nuova avventura e, le rispettive trattative, si preparano a travolgere il calciomercato italiano e continentale.

Calciomercato Milan, il futuro di Donnarumma e Romagnoli

In casa Milan, ad esempio, ci sarà da comprendere e da scrivere il futuro di due pilastri della formazione rossonera: Gigio Donnarumma è in scadenza contrattuale il prossimo giugno e le trattative per il rinnovo sono tutt’altro che scorrevoli. La dirigenza lombarda è arrivata ad offrire otto milioni di euro a stagione, ma le richieste del calciatore e del suo entourage restano ferme a dodici.

Uno stallo che, però, potrebbe portare presto ad una conclusione, dato che la permanenza in rossonero resta una priorità per Donnarumma, sprovvisto (ad oggi) anche di alternative concrete per il suo futuro. E poi, occhio alla situazione Romagnoli: con un contratto in scadenza nel 2022 e con tante estimatrici pronte a tentarlo, potrebbe dire addio al Milan. Estimatrici che arriverebbero soprattutto dalla Premier e dalla Spagna, dove anche il Barcellona si sarebbe iscritto alla corsa per l’ex Roma.

Calciomercato Juventus, Raiola al lavoro: dal sogno Haaland, al ‘desiderato’ ritorno

Quella di Mino Raiola, però, sarà soprattutto un’estate nel segno di Erling Haaland: dopo un anno al Borussia Dortmund, l’attaccante norvegese sembra pronto al ‘grande salto’, con i maggiori top club europei pronti a ricoprire d’oro il club tedesco ed il calciatore, per investire su di lui. Barcellona e Real Madrid hanno scoperto le proprie carte e fanno sul serio, dichiarandosi pronte a duellare fino all’ultimo rilancio per l’ex Salisburgo. Lo stesso Real Madrid che, nel corso dell’ultima chiacchierata con Mino Raiola, ha sondato anche il terreno per Paul Pogba, come raccontatovi negli ultimi giorni da Calciomercato.it. Il centrocampista francese è da sempre un pallino di Florentino Perez e, dopo cinque anni allo United, potrebbe essere finalmente pronto per l’approdo in Liga, con la camiseta dei blancos.

Infine, attenzione anche al futuro di Moise Kean: in prestito al Paris Saint-Germain (dove ha messo a segno 17 reti in 33 presenze), l’attaccante italiano potrebbe non ritornare all’Everton, proprietario del suo cartellino. La Juventus studia il da farsi per il ‘ritorno’ in bianconero del giovane classe 2000, anche se Pochettino lo ha quasi ‘blindato’ nel corso della sua ultima conferenza stampa: “Siamo contenti che Moise sia con noi, è un calciatore importante, che ha grande potenziale”. Insomma, una vera e propria investitura, quella del tecnico argentino, che candida anche e soprattutto il PSG come pretendente a Kean.