Erling Haaland è l’attaccante più corteggiato del momento: il Borussia Dortmund fa chiarezza sul futuro

Tutti lo vogliono, ma per averlo occorre un investimento molto importante. Erling Haaland è sicuramente l’attaccante più corteggiato del momento. Dalla Juventus al Real Madrid, passando per il Barcellona e le squadre inglesi, il bomber del Borussia Dortmund è destinato ad infiammare il mercato estivo. Per lui serve convincere il club tedesco con la giusta offerta, poi ci sarà da fare i conti con le richieste di Mino Raiola. Nei giorni scorsi si è parlato di una richiesta di ingaggio faraonica, da circa trenta milioni di euro, con una cifra ancora più alta da elargire in commissioni secondo quanto riportato in Spagna. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato Juventus, Riedle: “Haaland via solo con grande offerta”

Ora però arriva la presa di posizione del Borussia Dortmund. E’ il dirigente del club tedesco, Karl-Heinze Riedle, con un passato da calciatore della Lazio, a fare chiarezza sul futuro del 20enne norvegese. “Il Borussia Dortmund è stato chiaro – le sue parole a ‘Sky Sport 24’ -, Haaland ha un contratto. Il prossimo anno potrebbe andare via, ma se non arriverà una offerta super, resterà sicuramente un’altra stagione”. Anche perché, spiega Riedle: “è importantissimo per noi per raggiungere i nostri obiettivi”. Apertura a metà quindi da parte della società tedesca, pronta ad ascoltare le eventuali offerte monstre per Haaland.