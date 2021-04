Accostato anche di recente a Inter e Juventus, Mikkel Damsgaard è arrivato alla Sampdoria nella scorsa finestra estiva di calciomercato per 6,5 milioni

Mikkel Damsgaard è una delle rivelazioni di questa Serie A, con la Sampdoria che ha il merito di averci visto lungo. Strappato al Nordsjaelland per 6,5 milioni di euro, ora il classe 2000 ne vale circa 20, sostanzialmente il triplo. Ferrero pregusta quindi l’ennesimo affare con annessa plusvalenza, considerato che sul giovane danese ci sono già molti club sia italiani che stranieri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Damsgaard mette in imbarazzo il Milan: la Sampdoria pregusta l’ennesima plusvalenza

Mezz’ala, esterno, mezza punta, di fatto Damsgaard può essere considerato un tuttocampista. L’ennesima grande prova della stagione l’ha fornita domenica al ‘Meazza’ contro il Milan, con le sue lunghe leve e una intensità da Premier (dove, non a caso, è molto ambito) ha messo in enorme difficoltà, per non dire imbarazzo i rossoneri rivelandosi come uno degli uomini decisivi per il pari finale, quasi una vittoria visto che la squadra di Pioli – in superiorità numerica per buona parte della ripresa – è riuscita a pescare l’1-1 solo allo scadere.

Calciomercato Juventus e Inter, agente Damsgaard a CM.IT: “Non commento i rumors, è felice alla Sampdoria”

Dicevamo dei club italiani interessati a lui, tra questi ci sarebbero anche Juventus e Inter. Contattato in esclusiva da Calciomercato.it, Jens Orgaard Pedersen ha risposto così in merito alle voci di mercato che hanno come protagonista il ventenne di Jyllinge: “Se piace anche Inter e Juve? Preferisco non commentare le indiscrezioni di mercato – le parole di Pedersen, uno degli agenti del numero 38 blucerchiato – Al momento posso solo dire che Mikkel è felice alla Sampdoria ed è totalmente concentrato sulla sua avventura a Genova“.