Romelu Lukaku è all’Inter dall’estate 2019. In quasi due stagioni con la maglia nerazzurra, il centravanti belga ha realizzato 59 gol e 13 assist

Romelu Lukaku è tornato ad essere uno dei migliori centravanti al mondo. Da quando è in Italia, all’Inter il belga ha messo a segno la bellezza di 59 gol, oltre che realizzato 13 assist. Un ruolino di marcia straordinario che ha inevitabilmente riaccesso su di lui i riflettori del mercato. Stando alle indiscrezioni provenienti soprattutto dall’Inghilterra, tanti grandi club vorrebbero mettere le mani su Lukaku, dal Manchester City di Guardiola fino alla new entry Chelsea che ha creduto poco in lui quando era più giovane. Penserebbe a lui pure il Real Madrid, qualora non riuscisse a prendere Haaland.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte ritrova Handanovic | Il portiere è guarito dal Covid

Inter, futuro incerto: ora rinnovo Lukaku non è in agenda

Stamane il ‘Daily Mail’ è però andato controtendenza parlando di una apertura a breve di trattativa con l’Inter per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2024 con tanto di aumento dello stipendio ora sui 7,5-8 milioni più bonus. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, negano al momento questa possibilità: in programma non c’è nessuna discussione per il prolungamento dell’accordo tra il classe ’93 di Anversa e il club nerazzurro. L’incertezza societaria in cui versa l’Inter, anche se ieri si sono ‘sbloccati’ i soldi per il pagamento degli stipendi arretrati e delle varie pendenze con altre società, vedi la prima rata di Hakimi, rende complicato qualsiasi discorso per il futuro.