Alle prese con la crisi di risultati e con l’emergenza Covid (è di oggi la notizia della positività di Bernardeschi), la Juventus si prepara a scendere in campo contro il Napoli, in quella che viene vista come partita decisiva per le sorti di Pirlo. Una sconfitta contro gli azzurri comprometterebbe ancora di più la corsa Champions. Il nodo allenatore sarà senza dubbio una delle preoccupazioni principali, ma non l’unica. Per tornare subito a vincere, alla Continassa si lavora per allestire una rosa all’altezza. Obiettivo che potrà essere raggiunto solamente attraverso un mercato in uscita più ficcante rispetto al passato.

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa: cifre e clausola dell’addio

Tra i giocatori in partenza, Douglas Costa è ormai da settimane al centro delle cronache in Brasile. Il suo ritorno al Gremio viene dato da più parti come probabile e ieri anche un suo ex compagno di squadra ne ha parlato come di una cosa molto possibile. Nei giorni scorsi, alcuni media hanno anche svelato le cifre dell’accordo tra il brasiliano, attualmente in prestito al Bayern, e il club gaucho. Rodrigo Bueno di ‘ESPN’ parla di un ingaggio annuale vicino ai 4,5 milioni di euro, comprensivo però dei diritti d’immagine e di bonus e sottolinea anche l’esistenza di una possibile clausola anti infortuni. Il contratto sarebbe su base triennale, ma affinché il ritorno del figliol prodigo si materializzi è necessario che la Juve accetti di liberare il calciatore praticamente a zero.