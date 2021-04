Anche Douglas Costa figura nella lista delle cessioni della Juventus. Le ultime sul futuro dell’attaccante brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco

Douglas Costa sta deludendo anche nella sua esperienza bis con la maglia del Bayern Monaco. L’attaccante brasiliano è stato ceduto in prestito dalla Juventus ai bavaresi, ma il numero 11 non sta convincendo al ritorno nello scacchiere del club campione d’Europa. Il Bayern, salvo clamorose sorprese, ha deciso che non confermerà a fine stagione il giocatore che tornerà quindi a Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, Rafael Carioca svela: “Douglas Costa vuole vestire la maglia del Gremio”

Douglas Costa non fa parte però dei programmi della Juve, indipendentemente da chi siederà sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ nella prossima stagione. Il ‘Flash’ verdeoro figura nel folto gruppo dei possibili partenti dalla Continassa, con la dirigenza bianconera intenta a trovare una nuova sistemazione per il classe ’90, che in estate peserà a circa 10 milioni di euro sul bilancio del club presieduto da Andrea Agnelli. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di Gremio per Douglas Costa e in questo senso arriverà una rivelazione che avvicina l’attaccante al ritorno in patria. Rafael Carioca, centrocampista del Tigres, ha infatti svelato: “Parlo con Douglas quasi ogni giorno del Gremio. Sta per chiudere l’accordo, è molto ansioso di vestire quella maglia“, le sue parole.

Vedremo prossimamente se sarà veramente il Gremio la prossima destinazione di Douglas Costa, con l’addio quindi definitivo alla Juventus con la quale ha un contratto fino al giugno 2022.