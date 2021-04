Calciomercato Juventus, Agnelli vede Allegri | Il punto sul futuro di Pirlo

La Juventus resta al bivio per quanto riguarda il suo futuro e la scelta per la panchina. Andrea Agnelli ha visto Massimiliano Allegri: gli scenari e le prospettive per Andrea Pirlo

La Juventus non vuole più compiere passi falsi e sembra arrivata a un bivio cruciale della sua stagione. Le brutte prestazioni contro Benevento e Torino, unite alla cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, potrebbero delineare uno scenario nuovo per il futuro della Juventus. I bianconeri si aspettano, infatti, risposte immediate, già a partire dal match contro il Napoli e non hanno intenzione di assistere a tracollo da qui al termine della stagione. Anche perché la qualificazione alla prossima Champions League è ancora in ballo.

Intanto, si moltiplicano scenari e ipotesi per il prossimo futuro. Il nome di Massimiliano Allegri, di cui vi abbiamo parlato a CMIT TV nello speciale calciomercato anche in ottica Roma, resta nell’orbita bianconera. Una novità interessante, avvenuta nelle scorse ore, potrebbe rappresentare un segnale importante negli scenari per la panchina della Juventus.

Calciomercato Juventus, Agnelli vede Allegri: le prospettive per la panchina di Pirlo

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, sarebbe avvenuto un incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Proprio mentre sabato Pirlo non riusciva a battere il Torino nel sentitissimo derby della mole, il presidente bianconero avrebbe visto a Forte dei Marmi l’ex allenatore che ha condotto i torinesi a grandi successi negli scorsi anni. Sia chiaro, non si trattava di un incontro di lavoro o in ottica calciomercato, bensì di un appuntamento tra amici, ma gli scenari per il futuro ora impazzano.

La Juventus, almeno pubblicamente, ha sempre garantito la massima fiducia e grande sostegno ad Andrea Pirlo. La prossima sfida contro il Napoli rappresenta, però, già un bivio fondamentale per il futuro. La Champions League rappresenta un tassello imprescindibile e in caso di tracollo nel finale di stagione, il ritorno potrebbe diventare realtà. Come è evidente, i rapporti con Agnelli sono ottimi, andrebbero chiariti e ricostruiti quelli con Nedved e Paratici. Nuovo bivio per il futuro della Juventus: dal match contro il Napoli alla posizione di Allegri, le strade potrebbero ricongiungersi.