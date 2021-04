Il futuro di Massimiliano Allegri tiene col fiato sospeso un paio di big del calcio italiano. Tra queste la Roma che sogna il grande colpo in panchina mentre arriva un post di Ambra Angiolini

Tra i big ancora in attesa di trovare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione c’è Massimiliano Allegri, ormai da tempo ai box e prontissimo a riprendere posto in panchina. Per il tecnico livornese si è recentemente parlato anche di un ipotetico ritorno alla Juventus, alla luce dei dubbi che permangono sul lavoro di Pirlo all’ombra della Mole. Come raccontato da Calciomercato.it, sull’ex bianconero per la prossima annatac’è anche la Roma, che sogna il grande colpo in panchina per il dopo Fonseca.

Dal canto suo Allegri attende in trepidazione, mentre la compagna Ambra Angiolini ha postato proprio oggi un nuovo scatto sul proprio profilo Instagram: un selfie come tanti che però tra gli hashtag nasconde anche ‘#Roma‘. Un dettaglio che non è passato inosservato a chi sogna di vedere il tecnico livornese nella capitale.