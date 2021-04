Andrea Pirlo sembra essere arrivato al capolinea: la Juventus valuta il futuro e la gara con il Napoli è decisiva per il futuro immediato del tecnico

Il futuro di Pirlo in discussione, mai come in questo momento. C’è aria di svolta in casa Juventus dopo il pareggio nel derby contro il Torino acciuffato per i capelli. Il posto Champions è in discussione e entrare nei primi quattro è fondamentale per la società bianconera. Importante da questo punto di vista il recupero di mercoledì contro il Napoli, con gli azzurri appaiati in classifica alla squadra di Pirlo.

Un incontro che per il tecnico della squadra piemontese è un vero e proprio dentro o fuori: come si legge su ‘sportmediaset.it’, in caso di risultato negativo contro Gattuso per Pirlo scatterebbe l’esonero. A quel punto i nomi dei sostituti non sono molti: uno è quello di Massimiliano Allegri che, secondo quanto riferito da Il Giornale, avrebbe visto il derby insieme ad Andrea Agnelli. Proprio il rapporto con il presidente sarebbe il viatico per il clamoroso ritorno. Come raccontato da Calciomercato.it, per Allegri c’è in pole la Roma con il pressing del Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ritorno in squadra per Dybala e gli altri esclusi

Juventus, Pirlo via: Zidane preferito per il rilancio

L’alternativa, difficile, è puntare su un traghettatore come Tudor, di cui anche si è parlato nelle scorse settimane. Se, invece, Pirlo dovesse arrivare a fine stagione ma, con o senza Champions, essere poi sollevato dall’incarico, il preferito di Agnelli è Zinedine Zidane, seguito da tempo e con il quale ci sono stati anche dei contatti.

Altro nome da tenere in considerazione è quello di Simone Inzaghi, anche per l’ottimo rapporto con Paratici. L’attuale allenatore è in scadenza con la Lazio anche se si rincorrono le voci su un possibile rinnovo in arrivo. Per la Juve, invece, in arrivo c’è una nuova rivoluzione: Pirlo è in bilico, il Napoli potrebbe decidere il suo futuro.