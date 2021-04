Juventus, ritorno in squadra per Dybala e gli altri esclusi

Juventus, i bianconeri riaccolgono in squadra Dybala, McKennie e Arthur: le ultime dalla Continassa

Pasqua di lavoro per la Juventus, già tornata ad allenarsi per preparare il match infrasettimanale di recupero contro il Napoli. Sfida diventata decisiva per la classifica dei bianconeri, ma non per la lotta scudetto, bensì per mantenere almeno il piazzamento tra le prime quattro e dunque la zona Champions. Un vero e proprio spareggio da non fallire.

All’allenamento alla Continassa presenti anche Dybala, McKennie ed Arthur, che dopo la festa a casa dello statunitense di mercoledì erano stati esclusi dai convocati contro il Torino. I tre hanno partecipato alla seduta in gruppo e probabilmente contro gli azzurri saranno reintegrati.