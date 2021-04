Andrea Pirlo si è espresso sul suo futuro in panchina nella conferenza stampa alla vigilia del derby tra Torino e Juventus

Momento delicato per la Juventus, alle prese anche con la vicenda extracampo in merito a Dybala, McKennie e Arthur. I tre giocatori, dopo aver violato le norme anti-covid, non saranno convocati per il derby di domani pomeriggio contro il Torino come annunciato in conferenza stampa da Andrea Pirlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

La stracittadina della Mole, oltre al recupero di mercoledì contro il Napoli, potrebbero essere decisive per il futuro del tecnico bresciano al timone della ‘Vecchia Signora’. Pirlo si è espresso così in merito ad un possibile esonero: “Io penso di partita in partita, a fare il mio lavoro. Su questo si è già espressa più volte la società. E’ chiaro che, se perdi dieci partite su dieci, è giusto che vai a casa. L’unità di intenti c’è sempre stata con la squadra – ha aggiunto – Tutti abbiamo sempre guardato nella stessa direzione e continueremo a farlo”.