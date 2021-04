Le dichiarazioni in conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia del derby della Mole tra Juventus e Torino

Vigilia del derby contro il Torino abbastanza movimentata per la Juventus, dopo il caso inerente a Dybala, McKennie e Arthur che rischiano l’esclusione dalla stracittadina contro i cugini granata. Andrea Pirlo deve far fronte anche alle ‘grane’ Demiral e Bonucci, positivi al Covid-19 dal ritorno dalle rispettive Nazionali. L’allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande giornalisti alla vigilia della sfida contro il Torino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Annuncio su McKennie, Dybala e Arthur – “I tre giocatori coinvolti nelle vicende dell’altra sera non sono convocati e vedremo quando torneranno a disposizione. Ne abbiamo parlato abbastanza, adesso parliamo della partita”.

Pirlo poi ha aggiunto: “La decisione l’ho presa io e la società ha fatto il resto. Per la parte tecnica ho deciso io. Sono cose che sono sempre successe, ma questo non era il momento opportuno visto tutto quello che sta succedendo nel mondo con la pandemia. Siamo degli esempi ed è giusto che ci si comporti in una certa maniera”.

Derby col Torino – “Il Torino è cambiato perché i due allenatori sono completamente diversi, giocano con moduli diversi. Le squadre di Nicola hanno un’impronta ben precisa, ha fatto bene e sappiamo bene cosa troveremo in campo. Dovremo affrontarla con grande rabbia, dopo il Benevento abbiamo voglia di rivalsa”.

Confronto e Nazionali – “Non c’è stato nessun confronto, sono arrivati solo ieri i giocatori. Abbiamo parlato con tutti singolarmente. Sappiamo l’importanza della gara e sappiamo cosa è successo nelle settimane precedenti”.

Obiettivo in campionato – “L’obiettivo è di vincere tutte le partite. Poi vediamo cosa succede davanti e dietro. Giochiamo partita per partita e proviamo a fare più punti. Il nostro obiettivo non cambia. Bisogna dire che c’è da ripartire perché bisogna andare avanti, voltare pagina e cercare di migliorare”.

Alex Sandro e Danilo – “Alex sta bene, ha recuperato dall’infortunio, ha avuto modo di allenarsi insieme agli altri cinque. Danilo è a disposizione, aspettiamo gli ultimi tamponi e domani vedremo chi avremo a disposizione. Opzione sia in difesa che a centrocampo“.

Situazione Covid – “Non ci siamo fatti mancar niente. Alzare la voce fuori dal campo non è giusto, nei limiti e nelle regole possono far quello che vogliono. Alziamo la voce in campo, al di fuori sono grandi e vaccinati ed è giusto che facciano ciò che vogliono nel rispetto”.

Pirlo risponde anche alla domanda di Calciomercato.it sulle condizioni di Ronaldo dal ritorno dalla Nazionale e la sua rabbia dopo il gol annullato in Serbia-Portogallo: “Cristiano sta bene. Era giustamente arrabbiato perché nelle qualificazioni ai Mondiali non possono mancare il VAR e la Gol-Line-Technology. Sono partite importanti in campo internazionale. Per il resto è tranquillo e sereno“.

Futuro in panchina – “Io penso di partita in partita, a fare il mio lavoro. Su questo si è già espressa più volte la società. E’ chiaro che, se perdi dieci partite su dieci, è giusto che vai a casa. L’unità di intenti c’è sempre stata con la squadra. Tutti abbiamo sempre guardato nella stessa direzione e continueremo a farlo”.

Chiellini, Buffon e Szczesny – “Giorgio sta bene, è rientrato dalla Nazionale perché non poteva giocare la seconda e la terza era su un campo sintetico. Ringraziamo anche Mancini per questo. Non ci aspettavamo la squalifica di Buffon, mentre per Szczesny aspettiamo il tampone. In qualsiasi caso, è pronto Pinsoglio”.