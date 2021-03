Antonino Milone è intervenuto a CMIT TV per parlare del momento della Juventus. Tanti i temi trattati, dal futuro di Cristiano Ronaldo a quello di Dybala e Pirlo

Si torna a parlare della Juventus a CMIT TV. Il collega di Tuttosport, Antonino Milone, ha fatto il punto della situazione in casa bianconera, a partire dal futuro di Cristiano Ronaldo. Il giornalista ha detto la sua anche su Pirlo e Dybala: “La Juventus non penso che si stia impegnando per esporre la mercanzia Ronaldo al miglior offerente, anzi i rapporti con il portoghese, così come con Mendes, sono davvero buoni – esordisce Milone -. La verità è che Ronaldo ad un certo punto comunicherà ai bianconeri cosa fare, solo dopo la Juve prenderà una decisione ma appare evidente che non si opporrà alla decisione di Ronaldo. Mai come quest’anno, chiaramente, c’è il rischio che vada via”.

POSSIBILI SCAMBI – “Li vedo molto complicati – prosegue il giornalista – Aouar è il nome tra i top player per cui fare un sacrificio. De Sciglio può contribuire ad abbassare la cifra ma servirebbe altro. Magari la Juve riesce a fare cassa con Rabiot o Ramsey, qualche ‘pazzo’ in Inghilterra lo trovi. Dybala-Griezmann? Secondo me non si muove nulla. Molto chiaramente del mercato dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo”.

FUTURO PIRLO – “Via senza Champions? Per quello che so io, la Juve è convinta di andare avanti con Pirlo, sarei stupito del contrario. Molto dipenderà dalle prestazioni che fornirà, una partita come contro il Benevento non si deve verificare. Non vedo grandissimi nomi disponibili a livello economico. Ai tifosi piace Zidane ma quanto costa… Un altro che si accontenti come Pirlo con questa rosa, non è facile. Ad oggi 26 marzo io sono convinto che non stiano cercando un altro allenatore”.

Calciomercato Juventus, Milone: “Possibile partenza di Dybala”

Milone ritiene possibile partenza di Dybala ma allo stesso tempo complicata: “Credo che la Juve si aspetti che arrivino un determinato tipo di offerta. Per quel che ci risulta i rapporti tra Paratici e il suo procuratore non sono negativi ma nemmeno così tali da far pensare che firmi domani mattina. La sensazione è che la partenza di Dybala è da ritenere possibile ma la domanda è chi vuole Dybala?”

ALLEGRI – “C’è lo spettro di Allegri a Torino? E’ evidente che il tifoso lo rivorrebbe ma dal punto di vista societario non trapela nulla di tutto ciò, anche visto come si sono lasciati. In questo momento Pirlo, secondo me, non rischia nulla tranne che nelle prossime partite non succeda una ecatombe”.