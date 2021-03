Dalla Spagna sono sicuri: la Juventus proverà a strappare l’attaccante all’altra big di Serie A. Prima, però, una cessione illustre. Ecco tutti i dettagli

Le ‘chiavi’ del prossimo calciomercato della Juventus? A Mino Raiola. Già, in Spagna la pensano proprio così visto che danno i bianconeri intenzionati a mettere a segno un grande colpo in Serie A. Nello specifico a strappare un attaccante all’altra big: il nome è quello di Lozano, messicano in forza al Napoli e, per l’appunto, gestito dal potente procuratore che è di casa sia a Torino che a Castel Volturno. Pagato sui 30 milioni di euro, ora però De Laurentiis ne vorrebbe circa il doppio.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi via e assalto a Lozano: ma occhio allo ‘scambio’

L’affare è quindi impossibile o quasi, anche se di recente – e paradossalmente – i rapporti tra le due società sono molto meno tesi rispetto a un tempo. Dicevamo di Raiola protagonista del mercato bianconero poiché prima dell’assalto a Lozano, almeno così scrive ‘fichajes.net’, dovrebbe lasciare Torino Federico Berdardeschi, pure lui suo assistito. Pirlo ha provato a rilanciarlo, o meglio ‘riciclarlo’ nel ruolo di laterale ma l’obiettivo è fallito. Valutazione sui 20 milioni, chissà che la Juve non possa rioffrirlo al Napoli – dopo il vano tentativo per Milik – proprio per Lozano. Staremo a vedere.