Calciomercato Roma, nuovi contatti con Sarri | Pazza idea su Zaniolo

La Roma continua a lavorare per la prossima stagione, nuovi contatti con Sarri: il tecnico ha già dettato la strategia sul mercato

I giallorossi in questo finale di stagione cercheranno l’impresa: raggiungere i primi quattro posti e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. Come abbiamo raccontato a più riprese su Calciomercato.it, il destino di Paulo Fonseca sembra essere segnato. La Roma ha grandi ambizioni per il futuro e per la panchina vuole un grande nome: i più apprezzati continuano a rimanere Allegri e Maurizio Sarri. Solamente sullo sfondo, al momento, un’ipotesi straniera come quella di Sergio Conceicao.

Prima, certamente, bisogna concludere al meglio la stagione senza dimenticarsi che il cammino in Europa League potrebbe avere importanti risvolti. In caso di vittoria, infatti, per i giallorossi significherebbe l’automatica qualificazione alla prossima Champions League. Intanto, arrivano nuovi contatti fra la dirigenza della Roma e Maurizio Sarri: il tecnico toscano avrebbe già parlato di nomi e di una linea da seguire sul mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Roma, nuovi contatti con Sarri | Idea Zaniolo ‘falso nueve’

Secondo quanto rivelato da ‘Repubblica’, la Roma avrebbe avuto in questi giorni dei nuovi contatti telefonici con Maurizio Sarri. Dialoghi fitti, che sarebbero anche entrati nel dettaglio riguardo a giocatori e ad una strategia da seguire sul mercato. L’ex tecnico della Juventus avrebbe espresso sinceri dubbi riguardo agli esterni giallorossi, che non si adatterebbero alla sua celebre difesa a quattro. In questo senso, poi, il 62enne di Figline avrebbe indicato in Hysaj il primo nome per il mercato in entrata: il terzino albanese è un autentico fantoccio di Sarri e conosce alla perfezione le sue richieste tattiche. Molto apprezzato, invece, Borja Mayoral che potrebbe quindi rimanere nella Capitale. Infine, la grande novità potrebbe riguardare Zaniolo.

Maurizio Sarri avrebbe in mente una clamorosa idea da cucire addosso a Nicolò Zaniolo: schierarlo come ‘falso nueve’, proprio come ha fatto con Mertens ai tempi del Napoli. Vedere il classe ’99 in questa nuova posizione potrebbe rappresentare motivo di grande interesse, anche per la Nazionale in vista del Mondiale in Qatar del 2022. Come abbiamo raccontato a più riprese su queste pagine, però, su Sarri ci sarebbe la corte di diverse squadre. Il progetto e le ambizioni della Roma, però, continuano ad intrigare grandi tecnici: non è un caso che allenatori come Allegri e Sarri stiano dando così tanto ascolto alle offerte dei giallorossi. Il futuro nella Capitale potrebbe riservare grandi emozioni.