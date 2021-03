Il Napoli deve scegliere l’allenatore per il prossimo anno: emerge una candidatura che si porterebbe dietro il suo ‘pupillo’

Il Napoli deve scegliere l’allenatore per il prossimo anno. Il futuro di Gattuso appare segnato: salvo clamorosi colpi di scena, il tecnico calabrese lascerà gli azzurri a fine stagione. Su di lui ci sono Fiorentina, Lazio e Monza, come raccontato da Calciomercato.it, con i viola che godono di un vantaggio rispetto alle altre pretendenti. Salutato l’ex Milan, De Laurentiis deve decidere a chi affidare la squadra nel prossimo anno: molto dipenderà anche dal piazzamento in questo campionato con il posto Champions che avrebbe un effetto anche sul nome della futura guida tecnica.

La nostra redazione vi ha raccontato dei rapporti riallacciati con Sarri, ma il tecnico di Figline ha anche altri club sulle sue tracce. Come si legge su ‘sportmediaset.it’, nelle ultime settimane ha preso corpo la candidatura di Alessio Dionisi, 41enne allenatore dell’Empoli capolista in Serie B. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Napoli, Dionisi in panchina: arriva anche Bajrami

Il giovane tecnico piacerebbe molto a De Laurentiis che, soprattutto in casa qualificazione Champions, punterebbe su un allenatore emergente. Dionisi è legato all’Empoli da un contratto fino al 2022 ma la società toscana è pronta a liberarlo con una sorta di indennizzo rappresentato dall’acquisto di un calciatore. Il prescelto sarebbe Bajrami, 22 anni, centrocampista che è esploso proprio con Dionisi.

Il nome del tecnico dell’Empoli potrebbe però essere sorpassato da un profilo più esperto nel caso in cui arrivasse la Champions. In questo caso, si legge sempre sul portale, altro nome da tenere in considerazione è quello di Paulo Fonseca.