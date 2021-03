Calciomercato Napoli, pressing dalla Spagna su Lozano

Calciomercato Napoli, il nome di Lozano finito sui taccuini di diverse squadre europee: ci pensa anche una big della Liga

Dopo una prima annata italiana molto difficile, Hirving Lozano ha fatto vedere al Napoli e a tutti cosa sa fare. 13 gol in stagione, di cui 9 in campionato, per il messicano, diventato insostituibile in azzurro prima dell’infortunio che lo ha tenuto ai box per più di un mese. Il ‘Chucky’ è pronto a tornare protagonista nel finale di stagione, ma il club partenopeo dovrà fare attenzione al pressing di diversi club europei su di lui in ottica di mercato.

Secondo ‘Fichajes.net’, il messicano è un obiettivo prioritario per il Siviglia. Monchi vuole rinforzare il reparto offensivo con un giocatore che ha mostrato ottime qualità anche dal punto di vista realizzativo. Gli spagnoli contano sulle incertezze in casa Napoli relative al nuovo progetto tecnico e al possibile ridimensionamento degli azzurri in termini di monte ingaggi. Ma è anche vero che difficilmente i partenopei si priveranno di un giocatore simile, a meno di non ricevere un’offerta irrinunciabile.