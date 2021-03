Tiene sempre bianco la situazione di Paulo Dybala alla Juventus. Il futuro del numero dieci della Juventus potrebbe essere legato al ritorno in panchina di Sarri

C’è sempre Paulo Dybala al centro del mercato della Juventus. In attesa di risolvere il nodo Cristiano Ronaldo, resta spinosa la situazione relativa al futuro del numero dieci bianconero. L’ex Palermo è in scadenza nel giugno 2022 e il rinnovo resta congelato in attesa di un incontro tra le parti che slitta ormai da diversi mesi. Inizia a farsi strada l’ipotesi di un addio a parametro zero tra un anno, con la ‘Vecchia Signora’ che dovrà prendere necessariamente una decisione nelle prossime settimane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, torna Sarri: quattro top club pronti ad accoglierlo

Juventus, l’ombra di Sarri sul futuro di Dybala

Alla Continassa la priorità è quella di non perdere il fantasista albiceleste senza incassare, con la Juve che aprirebbe ad uno scambio in stile Pjanic-Arthur per registrare una corposa plusvalenza e comunque non indebolire a livello tecnico la rosa a disposizione di Pirlo. Secondo ‘La Gazzetta Sportiva’, la società presieduta da Agnelli sarebbe alla ricerca dell’incastro giusto per Dybala e in attesa che qualche big d’Europa bussi alla porta dell’Allianz Stadium per il cartellino del classe ’93. Paris Saint-Germain, Barcellona, Tottenham e Atletico Madrid sarebbero in questo senso le squadre attente agli scenari sull’argentino. Da non trascurare, inoltre, una possibile chiamata di Maurizio Sarri con il ritorno in panchina dell’ex tecnico bianconero.

Dybala si è rilanciato nella scorsa stagione sotto la guida del ‘Comandante’, con quest’ultimo che potrebbe pensare all’attaccante di Laguna Larga per la sua nuova squadra soprattutto se dovesse finire all’estero. La ‘Joya’ intanto è sulla via del recupero dopo il lungo stop a causa dell’infortunio al ginocchio e potrebbe tornare a disposizione nel derby della Mole contro il Torino.