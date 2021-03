Futuro di Paulo Dybala ancora da decidere: torna di moda una pista che già in passato aveva interessato l’attaccante argentino

Per rivederlo in campo bisognerà attendere dopo la sosta per le Nazionali. Paulo Dybala manca dallo scorso 10 gennaio, quando si infortunò nel corso della gara contro il Sassuolo. L’argentino avrebbe dovuto stare fuori per una ventina di giorni ed invece a due mesi di distanza non è ancora tornato in campo. Lo farà, se tutto andrà bene, nel mese di aprile per il rush finale del campionato della Juventus. Due mesi per dimostrare di essere tornato in forma e anche per giocarsi il suo futuro.

Già perché con il contratto in scadenza nel 2022, sul fronte rinnovo non ci sono novità, come raccontato da Calciomercato.it. La situazione è rimasta invariata negli ultimi mesi: tra richiesta del calciatore e offerta del club resta la distanza, una situazione che non rende improbabile una cessione della Joya in estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, una stella dal Barcellona | Ronaldo blocca tutto

Calciomercato Juventus, Dybala offerto al Manchester United

La situazione di Dybala si intreccia con quella di Ronaldo: come l’argentino, anche per il portoghese si sta parlando di un possibile addio a fine stagione. Per CR7 si fa anche il nome del Manchester United ed è proprio ai ‘Red Devils’ che sarebbe stato nuovamente offerto il numero 10 bianconero. A scriverlo è ‘fichajes.net’: Dybala, vicino allo United nel 2019 nell’operazione che avrebbe dovuto portare Lukaku a Torino, sarebbe stato proposto nuovamente al club inglese.

Per l’argentino la richiesta juventina si attesta intorno ai 50-55 milioni di euro e nella possibile operazione con il Manchester United potrebbe entrare anche Pogba. Anche il francese è in scadenza nel 2022 e si parla da tempo di un possibile ritorno alla Juventus. Dybala potrebbe essere il lasciapassare.