Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ancora tutto da stabilire eppure dalla Spagna lanciano un’indiscrezione relativa al peso dello stesso CR7 nelle strategie di mercato bianconere: una stella del Barcellona

Torna in campo domani contro il Benevento la Juventus di Cristiano Ronaldo, reduce dalla tripletta di Cagliari con annesse polemiche per una mancata espulsione. CR7 però è al centro anche di moltissimi rumors di mercato in merito ad un futuro lontano da Torino con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto prevista per l’estate 2022. Si vocifera di un eventuale, ma complicato, ritorno al Real Madrid, mentre dalla Spagna sottolineano come Agnelli conserva l’idea di trattenere il portoghese con alcuni acquisti durante la prossima estate. In questo senso secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ il presidente della Juventus avrebbe messo gli occhi su una stella in uscita dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo non vuole una stella del Barcellona

Nello specifico alla Juventus sarebbe stato offerto Philippe Coutinho che agli ordini di Koeman non sta vivendo una grandissima stagione. Mentre la dirigenza bianconera analizza la possibilità di acquistare il brasiliano ex Inter in cambio di 40 milioni di euro, stando al portale iberico, lo stesso Cristiano Ronaldo si sarebbe opposto all’idea. CR7 non vedrebbe il fantasista come un pezzo da novanta in grado di far cambiare rotta alla squadra nel prossimo futuro con la sua qualità. D’altra parte, prelevare un giocatore che è reduce da un problema fisico importante rappresenterebbe un rischio enorme. Così facendo senza acquisti di rilievo prenderebbero sempre più corpo le voci relative ad un ritorno di Ronaldo al Bernabeu per vestire ancora la maglia del Real Madrid. L’interrogativo sul futuro del lusitano resta comunque aperto.