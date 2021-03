Calciomercato Juventus, insidia per Haaland | Laporta contatta Raiola

Nuova insidia per la Juventus, nella corsa ad Erling Haaland si aggiunge il Barcellona: Laporta contatta Mino Raiola

Tutti pazzi per Erling Haaland e lui risponde nell’unico modo che conosce: continuando a fare gol. Anche contro il Colonia sono bastati 3′ al norvegese per iscrivere il suo nome al tabellino dei marcatori e di raggiungere quota 20 centri in Bundesliga. Numeri straordinari per un ragazzo classe 2000, che continua a confermarsi come il prospetto più ambito d’Europa. L’impatto di questo guerriero norreno sul calcio europeo è stato straordinario e anche la Juventus guarda ad Haaland con interesse, sognando che sia proprio lui a raccogliere l’eredità di Cristiano Ronaldo in bianconero.

L’ambizione dei club piemontese si è palesata, come raccontato nelle scorse settimane su Calciomercato.it, con un primo contatto con Mino Raiola. Al momento non si è andati oltre ad un primo abbordaggio informativo, anche perché mettere le mani sul norvegese sarà un’autentica impresa. Un sogno che rischia di rimanere tale per la Juventus: la concorrenza per Erling Haaland annovera tra le proprie file i migliori club europei. Adesso, poi, si sarebbe aggiunto anche il Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Barcellona su Haaland | È l’obiettivo di Laporta

La concorrenza spagnola per Erling Haaland è quella più agguerrita: oltre al Real Madrid, già da tempo sul bomber del Borussia Dortmund, ora si sarebbe aggiunto anche il Barcellona. Come rivelato dal quotidiano catalano ‘Sport’, Laporta avrebbe individuato nel norvegese l’obiettivo numero uno per il prossimo mercato dei blaugrana e avrebbe avuto già un primo contatto con Raiola. Il neo-eletto presidente del Barcellona, infatti, gode di un ottimo rapporto con l’agente di Haaland e vorrebbe sigillare ancora di più questo rapporto portando il classe 2000 in blaugrana. Una pessima notizia per la Juventus, che continua a tenere le antenne dritte per l’attaccante del Dortmund.

Laporta potrebbe tentare l’anticipo su tutta la concorrenza: anche il Manchester City, prossima avversaria in Champions League di Haaland, non molla la presa per il norvegese. E, allora, non è da escludere un tentativo del Barcellona già nella prossima estate con il Dortmund per portarlo nella capitale catalana. Insomma, tutti pazzi per Erling Haaland e tutta questa concorrenza rappresenta solamente una pessima notizia per la Juventus.