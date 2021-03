Si allarga la sfida di calciomercato tra Juventus, Milan e Roma per il talento brasiliano, seguito anche all’estero

Abituato ad una gestione portoghese del calciomercato, Tiago Pinto sta monitorando diversi profili in Sudamerica. In particolare, i radar del dirigente della Roma sono orientati verso il Brasile dove già da tempo è stato sottoposto all’attenzione dell’ex Benfica il nome di Danilo. Segnalato anche a Juventus e Milan, il centrocampista è stato uno dei protagonisti della splendida cavalcata del Palmeiras, conclusasi con la conquista della Coppa Libertadores. Sotto contratto con il Verdao fino al 2025, il diciannovenne ha iniziato alla grande anche il campionato paulista, realizzando un gol e un assist nelle prime tre partite.

Insieme al Flamengo e all’Athletico Paranaense, il club paulista è uno dei più solidi in Brasile e non ha sicuramente bisogno di svendere. Nonostante ciò, una partenza del talentino di Salvador non viene affatto esclusa, a patto che arrivino offerte da almeno 13-15 milioni di euro, bonus e percentuali su future rivendite escluse. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, di recente il Benfica ha manifestato il proprio interessamento in maniera più concreta rispetto agli altri club. Il suo entourage si è messo in posizione di attesa, consapevole che da qui ai prossimi mesi il numero delle pretendenti illustri è destinato a crescere.