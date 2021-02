Calciomercato Juventus e Roma, sfida al Milan in Brasile: ecco il prezzo

Alla ricerca di rinforzi importanti in vista della prossima stagione, Juventus e Roma potrebbero entrare in rotta di collisione in Sudamerica

Alle prese con un vero e proprio tour de force tra campionato e coppe europee, Juventus e Roma non perdono di vista le dinamiche di calciomercato. L’allestimento della rosa del prossimo anno resta una stella polare per entrambe le dirigenze che, tuttavia, devono fare i conti con margini di manovra limitati dagli effetti economici e finanziari della pandemia. Alla luce di tutto ciò, la ricerca di prospetti stranieri non ancora esplosi diventa di vitale importanza. Per cercare di rinforzare la squadra senza un eccessivo esborso economico, il Sudamerica resta un bacino ricco e stimolante.

Calciomercato Roma, anche Juve e Milan su Danilo

Campione continentale grazie alla Libertadores vinta contro il Santos, il Palmeiras ha messo in vetrina diversi talenti, che stanno calamitando le attenzioni delle big italiane e non solo. Di Gabriel Veron abbiamo già parlato in passato, mentre in mediana uno dei nomi che va per la maggiore è quello di Patrick De Paula, ma non solo. Alla tenera età di 19 anni, Danilo ha preso per mano il centrocampo anche nelle sfide più importanti, mostrando una maturità tattica molto interessante.

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il suo profilo è stato sottoposto all’attenzione di numerose società europee, comprese Juventus, Milan e Roma. Le italiane hanno preso appunti, ma non hanno ancora mosso passi ufficiali per il calciatore, che viene valutato dal club paulista non meno di 13-15 milioni di euro.