Nome nuovo in ottica calciomercato Roma. La squadra di Fonseca sfida il Bayer Leverkusen per il giovane Mukairu

Con 47 gol segnati, quello della Roma è il terzo miglior attacco della Serie A dietro soltanto a Inter e Atalanta. In estate, tuttavia, il club giallorosso potrebbe rivoluzionare il suo reparto offensivo. Oltre a Dzeko, privato della fascia da capitano e sempre ai ferri corti con il tecnico, a lasciare la Capitale potrebbe essere anche Carles Perez. Il giovane spagnolo è stato riscattato a settembre dal Barcellona, ma non sta avendo un ruolo centrale nel progetto di Fonseca. In tale ottica, le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it rivelano un interessamento della Roma per Paul Mukairu, 21enne attaccante esterno nigeriano. L’Anderlecht lo ha preso in prestito in estate ed è intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto dall’Antalyaspor per poi cederlo e fare una plusvalenza. Il prezzo del cartellino si aggira tra i 4,5 e i 5 milioni di euro: i capitolini dovranno però fronteggiare la concorrenza di diversi club europei, tra cui soprattutto quella dei tedeschi del Bayer Leverkusen.