Possibile sfida tra Juventus e Milan per il colpo da 50 milioni in Serie A: la regia di Raiola dietro all’eventuale acquisto

E’ una delle (poche) note liete del Napoli. Hirving Lozano ha smentito tutti gli scettici con una seconda stagione in Serie A fin qui da incorniciare. L’infortunio ha messo fuori causa il messicano che dopo un anno di ambientamento è letteralmente esploso agli ordini di Gattuso. Nove gol nel massimo campionato, guizzi che spiegano l’investimento importante fatto da De Laurentiis per lui. Una rivincita in piena regola quella che si è preso l’ex Psv Eindhoven dopo le critiche subite nella scorsa stagione.

Ora il Chucky è apprezzato da tutto il mondo Napoli e non solo: le sue prestazioni sono finite, inevitabilmente, sotto la lente d’ingrandimento anche di altre squadre che potrebbero pensare a lui per la prossima stagione. La Premier League lo apprezza già da prima che approdasse in azzurro, ma anche dalla Serie A potrebbe arrivare qualche interessamento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus e Milan, idea Lozano: ci pensa Raiola

Hirving Lozano potrebbe diventare uno degli obiettivi di Juventus e Milan per il prossimo anno. Entrambe le squadre hanno la necessità di rinforzare l’attacco e il messicano garantirebbe gol e qualità. Inoltre, i due club possono vantare un canale privilegiato con Mino Raiola, agente del calciatore. I bianconeri sperano di sfruttarlo anche per riportare Pogba a Torino, mentre i rossoneri stanno lavorando al rinnovo di Donnarumma.

Contatti frequenti quindi con i discorsi che potrebbero cadere anche su Lozano. Del resto senza la qualificazione in Champions League, il Napoli potrebbe essere costretto a cedere qualche pezzo pregiato e il messicano è forse uno dei pochi calciatori che ha avuto un rendimento importante e costante, vedendo così incrementare anche il suo valore. Per strapparlo a De Laurentiis servirebbe comunque una cifra importante, almeno 50 milioni di euro. Poi bisognerà fare i conti con la riluttanza del patron dei partenopei a rafforzare potenziali rivali. Insomma, una suggestione che dovrebbe poi fare i conti con la realtà e superare diversi ostacoli prima di diventare idea concreta.