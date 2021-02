La Juventus è entrata in una fase cruciale della sua stagione, ma sullo sfondo resta il calciomercato. Attenzione all’assalto di Marotta al big bianconero

La Juventus è chiamata a una reazione forte nelle prossime uscite con il chiaro obiettivo di dare maggiore continuità di risultati in questa stagione. I bianconeri, in particolare, hanno ricevuto grandi critiche per il rendimento dell’attacco che nelle ultime uscite non è riuscito a mettersi in evidenza contro difese avversarie ben organizzate.

In particolare, bisognerà prestare grande attenzione al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino non sta riuscendo a esprimersi al meglio in questa stagione, dilaniata da un gran numero di infortuni. Il contratto dell’attaccante argentino è in scadenza nel giugno del 2022 e la trattativa per il rinnovo non ha ancora visto la fumata bianca.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber a zero | Arriva l’annuncio

Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino di Marotta per l’Inter: occhio al rinnovo

Le ultime voci provenienti dalla Spagna, allontanano ulteriormente Dybala dalla Juventus. Le contrattazioni per il rinnovo di contratto, al momento, non sono state fruttuose e non è ancora arrivata la fumata bianca tra la Joya e la società bianconera. La Vecchia Signora ha messo sul tavolo 10 milioni di euro di ingaggio per prolungare il contratto del calciatore, ma l’attaccante continua a chiederne 15. Una distanza che rende complicati i discorsi sul rinnovo e permette il possibile inserimento da parte delle maggiori big.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, richiesta a Mbappé | Doppio scenario per l’addio

Tra queste anche l’Inter di Antonio Conte. Non è un segreto, infatti, quanto Giuseppe Marotta straveda per Paulo Dybala. Secondo quanto riporta ‘don balon’, il dirigente nerazzurro starebbe tentando la Joya, cercando di concretizzare il trasferimento alla Beneamata. Contestualmente la Juventus vedrebbe in quest’estate l’ultima grande occasione per monetizzare dalla cessione di Dybala. Il suo addio potrebbe costituire un importante tesoretto da reinvestire per l’arrivo di una nuova punta per affiancare Cristiano Ronaldo in attacco. Vedremo se la clamorosa ipotesi di mercato prenderà piede nelle prossime settimane.