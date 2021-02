In casa Juventus non è stata ancora risolta la questione rinnovo per Dybala, intanto arriva l’indiscrezione sulla data: “accordo in primavera”

I bianconeri stanno attraversando un momento cruciale della stagione, dopo il doppio KO subito contro il Napoli in campionato e il Porto in Champions League. Nelle prossime settimane, infatti, la Juventus si giocherà praticamente tutti gli obiettivi più importanti di quest’anno e, per farlo al meglio, occorre un deciso cambio di registro. Sia contro i partenopei che contro i lusitani la squadra di Pirlo è stata poco incisiva davanti, trovando solo una rete con una giocata estemporanea di Rabiot e Chiesa. Uno dei problemi principali, in entrambe le sconfitte, è stata una marcata prevedibilità nella manovrà offensiva.

La soluzione per questo potrebbe essere rappresentata da Paulo Dybala che, come raccontato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, è ad un passo dal ritorno in campo. Con il ’10’ argentino la Juventus potrebbe trovare maggiore imprevedibilità ed efficacia offensiva. L’ex Palermo, oltre ad essere impegnato nel recupero della migliore condizione fisica, non ha ancora risolto la questione rinnovo con il club piemontese: la svolta, però, potrebbe essere dietro l’angolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Le tempistiche ed i possibili scenari

Quando si parla del mercato della Juventus, al momento, l’elefante nella stanza ha le fattezze di Paulo Dybala. Il numero ’10’ bianconero ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022 e, come raccontato più volte su queste pagine, la svolta sul rinnovo non è ancora arrivata. Il giornalista Luca Momblano a ‘Top Planet’ ha rivelato: “Al termine di questa stagione a Dybala rimarrebbe un solo anno di contratto, per questo sono sicuro che in primavera si arriverà ad un accordo per il rinnovo. Magari poi porterà lo stesso alla cessione”. Secondo l’esperto di mercato, quindi, la Juventus cercherà di trovare un accordo già nella prossima primavera per evitare di arrivare a questa estate con la corda troppo tirata.

Gli scenari possibili che si diramano intorno alla ‘Joya’ sono, fondamentalmente tre. Il primo e, al momento, meno probabile è quello di un mancato accordo sul rinnovo con la Juventus. A quel punto per l’addio si tratterebbe solamente di una questione di tempo. Il secondo scenario è quello di un rinnovo del contratto e di una presa di posizione forte della società: Dybala messo al centro del villaggio, sia a livello tattico che progettuale. Infine, il terzo ed ultimo scenario, rinnovo propedeutico ad una cessione estiva. In questo caso, Paratici e compagnia cantante siglerebbero un prolungamento del contratto che permetterebbe poi alla ‘Vecchia Signora’ di effettuare una gigantesca plusvalenza con l’addio dell’argentino. Insomma, dopo lo scambio di battute mediatiche fra Dybala ed il presidente Agnelli, resta solamente da capire quale strada intraprenderà la Juventus con il proprio numero ’10’.