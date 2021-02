Calciomercato Juventus, richiesta a Mbappé | Doppio scenario per l’addio

Il futuro di Kylian Mbappé è argomento di discussione molto caldo sul calciomercato. Attenzione al doppio scenario che potrebbe prefigurarsi nei prossimi mesi

Kylian Mbappé ha lasciato a bocca aperta l’intero mondo del calcio con una prestazione straordinaria nell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. L’attaccante si è reso protagonista di una gara sontuosa e si è dimostrato per l’ennesima volta letale in zona gol, schiantando il Barcellona con una tripletta fantastica.

Il PSG si gode il suo gioiello e non ha alcuna intenzione di privarsene sul calciomercato. Sullo sfondo, però, resta caldo il tema relativo al rinnovo di contratto per l’attaccante. Come vi abbiamo riportato, è stato lo stesso Mbappé nel postpartita a glissare sul suo futuro, sottolineando come non abbia intenzione di decidere subito dopo una partita andata particolarmente bene o male. Le maggiori big internazionali sono pronte a contendersi l’attaccante. Intanto si profila un nuovo scenario per il suo futuro: ecco le ultime novità.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid forza la mano per Mbappé: si muove Zidane

La Juventus è accostata con grande costanza alla punta francese, un nome che fa sognare i tifosi e potrebbe impreziosire ulteriormente la rosa di Andrea Pirlo. I bianconeri, però, dovranno fare i conti con il pressing del Real Madrid per l’attaccante. I Blancos da molti mesi sono alla finestra per il futuro dell’enfant prodige del PSG e ora sarebbe pronto a scendere in campo anche Zinedine Zidane per tentare il super colpo.

Secondo quanto riporta ‘AS’, infatti, il Real Madrid starebbe facendo i conti, come tutti i club internazionali, con le ristrettezze economiche legate al Covid-19. Per questo motivo, Zidane sarebbe pronto a muoversi in prima persona per chiedere a Mbappé di forzare la mano con il PSG. I Blancos vorrebbero che la punta si impuntasse per un addio a fine stagione o che non prolungasse il contratto con i francesi, in scadenza nel 2022. Vedremo, dunque, se l’attaccante si sbilancerà per un addio al PSG: il suo addio smuoverebbe l’intero calciomercato.