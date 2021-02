Dopo un lungo tira e molla sul suo futuro alla fine Olivier Giroud è rimasto ancora al Chelsea nonostante il contratto in scadenza. Arriva l’annuncio di Tuchel sul futuro

Sia la Juventus che l’Inter avrebbero voluto ingaggiare nell’ultimo mercato di gennaio un nuovo attaccante d’esperienza, in grado di allungare le rotazioni. A Pirlo serviva un vice Morata con caratteristiche differenti, mentre Conte chiede da tempo un’alternativa a Lukaku vista l’inesperienza di Andrea Pinamonti. Il profilo ideale per entrambe sarebbe potuto essere Olivier Giroud, centravanti del Chelsea e della nazionale francese che rispecchia al meglio tali caratteristiche. 10 gol in 21 presenze in stagione per l’ex Arsenal che ha peraltro il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ciononostante a gennaio non si è mosso da Londra proseguendo l’avventura alla corte di Thomas Tuchel. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus e Inter, Tuchel sul futuro di Giroud

Al momento dalle parti del Chelsea non si parla di rinnovo di per Giroud che dovrebbe salutare al termine dell’attuale stagione. Tuchel però sembra apprezzare le qualità del bomber transalpino e nell’ultima conferenza stampa ha peraltro ammesso: “Nessuna decisione è stata presa in merito, è ancora troppo presto, sono arrivato al club solo tre settimane fa. Ho bisogno di più tempo per conoscere il gruppo e dare a tutti l’opportunità di dimostrare il proprio valore. Per quanto riguarda Olivier, sono molto felice che sia qui. È uno dei migliori attaccanti in campo. Sono molto felice che sia con noi, ma è ancora troppo presto per prendere una decisione”.

Nulla ancora deciso in merito al destino di Olivier Giroud che ad oggi ha l’accordo in scadenza giugno 2021, e senza un rinnovo contrattuale diventerebbe pedina ambita per diversi club europei a caccia di un centravanti di scorta. Chissà che non possa interessare anche alle italiane, mentre Tuchel rinvia a data da destinarsi ogni possibile discorso.