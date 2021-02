Calciomercato Juventus, 50 milioni per Mbappe! Il retroscena

Importante retroscena di calciomercato riguardante la Juventus e Kylian Mbappé: tutti i dettagli

Brilla sempre di più la stella di Kylian Mbappé. L’attaccante del PSG si è preso la scena anche al ‘Camp Nou’ contro il Barcellona, nella casa di Leo Messi, realizzando una tripletta negli ottavi di finale di Champions League che ha spazzato via qualsiasi dubbio: il 22enne, già campione del mondo con la Francia, è destinato a dominare la scena del calcio internazionale oggi e soprattutto negli anni a venire. Per l’ex Monaco ed Haaland, l’altra stella nascente, si parla già di eredità di Messi e Cristiano Ronaldo. Accostamenti importantissimi, avallati però da prestazioni e soprattutto numeri da record. E spunta un’importante retroscena di calciomercato riguardante proprio Mbappé e la Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, retroscena Mbappé! Tutti i dettagli

Nel 2016 la Juve si avvicinò a Kylian Mbappé. È il retroscena riportato da ‘Tuttosport’: all’epoca 18enne, il francese aveva appena iniziato a mostrare le sue straordinarie qualità con la maglia del Monaco. Il club del principato chiese 50 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla società bianconera, che non chiuse l’operazione. L’anno successivo il classe 1998 è stato invece ceduto per la cifra record di ben 180 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Un prezzo monstre rispetto ai 50 milioni richiesti alla Juve nella stagione precedente. E gli stessi bianconeri, nel 2017, ebbero anche l’occasione di osservare da vicino tutte le potenzialità dell’attaccante, che andò in gol nella semifinale di ritorno di Champions League. Il trasferimento a Parigi arrivò proprio nell’estate successiva alla sfida con i bianconeri, e per ben 130 milioni in più rispetto ai 50 chiesti alla Juve.

Calciomercato, Mbappé per 50 milioni: rimpianto Juve!

Un mancato affondo che, col senno di poi, si è trasformato in un vero e proprio rimpianto di calciomercato per la società torinese. Il Paris Saint-Germain si gode Mbappé e punta a blindarlo ulteriormente dagli assalti soprattutto del Real Madrid. Il giocatore è nel frattempo diventato forse il più costoso al mondo, e il suo valore è almeno quadruplicato rispetto ai 50 milioni del 2016.