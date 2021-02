Calciomercato Juventus, nuovo annuncio di Aguero sul futuro | I dettagli

La Juventus potrebbe sfruttare la situazione spinosa relativa il bomber sul calciomercato. Attenzione al possibile colpo a parametro zero

Si parla molto dell’attacco della Juventus, dopo il brutto passo falso dei bianconeri in Champions League contro il Porto. I bianconeri, sia nella massima competizione europea che contro il Napoli, hanno creato pochissime occasioni da gol e c’è già chi punta il dito contro il rendimento di Alvaro Morata e sulla stagione negativa di Paulo Dybala.

Proprio per questo potrebbero cambiare diverse cose a partire dalla prossima estate con Fabio Paratici che potrebbe andare a caccia di un nuovo bomber per garantire ad Andrea Pirlo un reparto offensivo di assoluto livello. Tra i tanti nomi circolati nelle ultime settimane, attenzione anche alla situazione relativa Sergio Aguero. L’attaccante è in scadenza a giugno del 2021 e resta ancora decisamente incerto il suo futuro al Manchester City. L’ultimo annuncio da parte del calciatore argentino potrebbe stravolgere il suo destino sul calciomercato. Ecco tutte le ultime novità a riguardo.

Calciomercato, l’annuncio di Aguero sul suo futuro: Juventus e Inter alla finestra

La stagione attualmente in corso è stata molto complicata per Sergio Aguero. L’attaccante argentino, infatti, a causa degli infortuni e dopo aver contratto il Covid-19 è riuscito a collezionare solo nove presenze in questa stagione. La punta è stata negli ultimi anni un assoluto trascinatore per il Manchester City nei successi ottenuti dai Citizens.

Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano dal club inglese, con le big italiane alla finestra. Come riporta il ‘Times’, l’attaccante in una breve intervista con lo YouTuber Ibai Llanos ha parlato del suo futuro senza avere alcuna certezza: “Il mio contratto scadrà a fine stagione e non so ancora cosa fare. La prima cosa che voglio fare è giocare, e alla fine del stagione vedremo”. Bisognerà, dunque, ancora attendere per capire cosa accadrà nel futuro di Aguero, ma la scadenza del contratto si avvicina e i club italiani potrebbero tentare l’affondo.