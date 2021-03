La stagione dei rinnovi interessa molto da vicino il calciomercato Milan, sia in uscita, sia in entrata

Alle prese ormai da tempo con i rinnovi di Calhanoglu, Donnarumma, Kessie e Romagnoli, la dirigenza del Milan resta molto vigile sul mercato dei parametro zero anche in entrata. In passato, si è a lungo parlato di un forte interessamento per Thauvin, ma il mancino francese non è sicuramente l’unico nome monitorato con attenzione dal club rossonero. Gli uomini mercato milanisti restano molto vigili anche sul territorio inglese e spagnolo, alla ricerca di possibili occasioni di calciomercato che siano in grado di impreziosire la rosa del futuro.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Milan, stallo sul rinnovo di Donnarumma

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, Milan e Napoli: arrivare a Nuno Mendes è impossibile! Ecco perché

Calciomercato Milan, Lucaz Vazquez rifiuta ancora il rinnovo

In tal senso, dalla penisola iberica arrivano notizie rassicuranti dal fronte Real Madrid. Secondo ‘Marca’, infatti, di recente c’è stato un nuovo incontro tra l’agente del calciatore e il direttore generale dei Blancos, José Angel Sanchez. Stando al quotidiano capitolino, anche questa volta non è stato raggiunto alcun accordo per il rinnovo contrattuale. In scadenza il prossimo 30 giugno, l’esterno 29enne avrebbe rifiutato l’ipotesi di una riduzione salariale, comunicando al club merengue di aver già iniziato ad ascoltare nuove offerte. Accostato anche alla Juventus, il calciatore è un nome caldo soprattutto in ottica Milan, ma il suo profilo potrebbe essere adatto anche ad altri club di Serie A.