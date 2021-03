Juventus, ottimismo Dybala | Può tornare fra i convocati per il Torino

Buone notizie per la Juventus e per Andrea Pirlo: Dybala è sulla via del ritorno e potrebbe tornare fra i convocati per il Torino

Al ritorno dalla sosta delle nazionali la Juventus è attesa dal ‘Derby della Mole’, non certo l’avversario migliore per ritrovare vittoria e sicurezze. Andrea Pirlo in questo finale di stagione si giocherà la conferma sulla panchina bianconera e l’obiettivo perché ciò accada è ben delineato: qualificarsi alla prossima Champions League, vietato sbagliare. Senza dimenticare, poi, che ci sarà anche una finale di Coppa Italia contro l’Atalanta da giocare. In questo rush finale, però, il tecnico bresciano potrebbe avere a disposizione anche un arma in più: Paulo Dybala. Le ultime sul ritorno dell’argentino in campo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Dybala pronto a tornare | Può esserci contro il Torino

Potrebbe essere vicino alla conclusione il calvario di Paulo Dybala e del suo ginocchio, fonte di dolori e preoccupazioni in questa stagione. Il numero ’10’ della Juventus sembra stare finalmente meglio e contro il Torino, dopo la sosta delle nazionali, potrebbe tornare nella lista dei convocati. Un’ottima notizia per Andrea Pirlo, che con l’argentino avrebbe a disposizione una grande risorsa a livello tecnico e tattico. Quest’anno i bianconeri hanno potuto contare solamente sulla luce di Cristiano Ronaldo, oltre alle stelle nascenti arrivate in estate, e non sul proprio numero ’10’.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus e Roma, distanza sul rinnovo: occasione Real

Ritrovare la ‘Joya’ potrebbe essere una chiave importante per raggiungere tutti i traguardi fissati dalla dirigenza juventina dopo l’uscita dalla Champions League. Le sensazioni di Dybala, finalmente, sono positive e – come annunciato dal club – oggi si è allenato con il resto del gruppo nel Training Center della Continassa. Notizie incoraggianti per Andrea Pirlo che, mentre molti giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali, potrà lavorare con gli elementi che sono rimasti a Torino e con l’argentino. Avere Dybala al meglio in questo finale di stagione potrebbe fare tutta la differenza del mondo.