Cristiano Ronaldo per poter far ritorno al Real Madrid dovrà rinunciare a qualche milioni di euro. Il club spagnolo non è, infatti, disposto a spendere gli attuali 31 milioni di euro percepiti. Ecco le ultime novità sul futuro del portoghese, pronto a lasciare la Juve

Il futuro di Cristiano Ronaldo è tutto da scrivere. Oggi, in merito al campione portoghese, si sono espressi Pavel Nedved e Alvaro Morato, facendo capire che il giocatore è felice a Torino, ma in realtà, questi, sono giorni decisivi per l’addio.

Come vi abbiamo raccontato, Ronaldo ha deciso di lasciare la Juventus e sarebbe pronto a rinunciare a dei soldi per cambiare aria. L’obiettivo del portoghese resta quello di vincere e la paura che in bianconero non possa più farlo è grande: l’eliminazione contro il Porto, agli ottavi di finale di Champions League, non è andata giù al campione. Il ko, poi, con il Benevento, è stato solo la dimostrazione che alla Juventus sarà complicato vincere nell’immediato.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare Ronaldo-Real

La voglia di cambiare aria è dunque tanta, con il Real Madrid in cima ai suoi desideri. La notizia trova ulteriori conferme in Spagna. Anche ‘As’ sostiene che Cristiano Ronaldo è pronto a rinunciare a dei soldi per poter far ritorno a ‘casa’. La versione online del quotidiano, molto vicino all’ambiente del Real, riporta che i blancos sarebbero disposti a mettere sul piatto un contratto da 25 milioni di euro netti a stagione. Ronaldo dovrebbe dunque rinunciare a sei milioni di euro.

Come raccontato, la Juventus è pronta ad assecondare il volere del campione portoghese, non forzando la mano, né in un verso né nell’altro. Servono, però, 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Cifra, che secondo As, non rappresenterebbe un problema per il Real.