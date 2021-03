Nel mercato della Juventus molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo: dalla Spagna si parla della decisione del Real Madrid

Cosa farà Cristiano Ronaldo? Il futuro dell’attaccante portoghese avrà un peso non di poco conto sulle scelte estive della Juventus. Addio o conferma di CR7 cambierà le mosse del club bianconero per acquisti e cessioni. Come raccontato da Calciomercato.it, al momento la volontà di Ronaldo è tornare al Real Madrid e il calciatore è pronto anche a perdere dei soldi pur di far sì che il suo desiderio si realizzi.

Le aspirazioni del numero 7 della Juventus potrebbero però arenarsi davanti alle scelte del club merengues. Florentino Perez, infatti, ha due attaccanti in cima alle sue preferenze: Mbappè e Haaland, obiettivo concreto anche della Juventus come anticipato dalla nostra redazione. Ma se non dovessero arrivare i due baby fenomeni, ecco che si farebbe strada un terzo nome. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, il Real Madrid vira su Kane: niente Ronaldo

A riferirlo è ‘donbalon.com, secondo cui Harry Kane potrebbe essere il bomber sul quale punterà il Real Madrid nella prossima stagione. L’inglese vuole approdare in una squadra che gli consente di competere per vincere e, soprattutto se il Tottenham dovesse fallire la qualificazione alla Champions, potrebbe lasciare gli Spurs.

A quel punto il Real Madrid diventerebbe un’opzione probabile anche perché il calciatore – secondo il portale spagnolo – desidera vestire la maglia blanca. Inoltre i buoni rapporti tra i due club, certificati da varie operazioni di mercato, potrebbero agevolare la trattativa.