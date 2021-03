Continuano a circolare diverse indiscrezioni sul futuro di Antonio Conte e Beppe Marotta, allenatore e direttore generale dell’Inter

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nonostante la sua Inter si avvii a grandi falcate verso la conquista dello Scudetto, sarebbe il diciannovesimo della storia nerazzurra, le voci sul futuro di Antonio Conte continuano a circolare con insistenza. Legato da un altro anno di contratto al club lombardo, l’ex allenatore del Chelsea e dell’Italia, tra le altre, potrebbe sedersi ad un tavolo con la proprietà per discutere di un eventuale rimodulazione dell’accordo. E nel caso di fumata nera, tornerebbe in auge un nome che già circola da diverso tempo. “Se l’Inter resta a Suning, l’intenzione è quella di ridiscutere il contratto di Antonio Conte, da 13.5 milioni di euro netti per l’ultima stagione – le parole di Ilario Di Giovambattista a ‘Radio Radio’ – Se si dovesse arrivare alla rottura, entrerebbe in ballo Simone Inzaghi“. L’attuale allenatore della Lazio è attenzionato anche dal Napoli e dal Siviglia, mentre la trattativa per il prolungamento col presidente Claudio Lotito vive una fase di stallo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, lo vuole Conte | 64 milioni e ‘beffa’ alla Juventus

Calciomercato, “carte false per Marotta alla Juventus!”

Altra voce che torna di moda con forza, riguarda Beppe Marotta, appena guarito dal Covid-19, amministratore delegato dell’Inter. E si innesta in una possibile rivoluzione che potrebbe riguardare la Juventus, nelle persone del chief football officer, Fabio Paratici, e del vice presidente, Pavel Nedved. “La Juventus, per volontà della società, potrebbe mandare a casa Paratici e Nedved – spiega sempre Di Giovambattista – In questo caso, farebbe carte false per far tornare Beppe Marotta a Torino“. Il dirigente nerazzurro lasciò la Juventus il 25 ottobre del 2018 e firmò con il suo attuale club il 13 dicembre dello stesso anno. A distanza di due anni e mezzo, le strade potrebbero tornare ad incrociarsi.