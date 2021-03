La prossima estate Conte può dire addio al calciomercato Inter, già pronta la nuova destinazione in Premier League

Lo scudetto è alla portata ma il futuro è incerto. Quello societario e quello tecnico. Se Suning tratta la cessione dell’Inter, infatti, Antonio Conte ragiona sul prosieguo della sua carriera nonostante il contratto che lo lega ai nerazzurri fino a giugno 2022. Il rischio che si profila a Milano è quello di un altro mercato senza investimenti importanti, fattore che spingerebbe il pugliese verso nuove destinazioni.

Antonio Conte, riporta ‘Tuttosport’, potrebbe non accettare l’idea di affrontare la Champions League senza rinforzi adeguati vagliando così altre opzioni. Il problema per i club che vogliono approcciarsi al tecnico resta di carattere economico, considerati i 12 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente. Tuttavia, resterebbe sempre aperta la pista che porta in Premier League, dove non sembrano stabili le panchine di Manchester United e Tottenham.