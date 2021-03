L’Inter deve fare i conti il possibile addio di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Senza il rinnovo può lasciare: attenzione alla pista spagnola

Marcelo Brozovic è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere dell’Inter di Antonio Conte. Il regista croato, dopo aver saltato due partite per via del coronavirus, in Serie A le ha giocate tutte, andando in panchina solo nel match contro il Benevento.

Il classe 1992 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Contratto che non è stato ancora rinnovato, che rischia di portare i nerazzurri a cedere il giocatore la prossima estate, per non perderlo l’anno successivo a zero. Senza il prolungamento è certamente una strada che l’Inter potrebbe davvero percorrere.

Calciomercato Inter, derby di Siviglia per Brozovic

Nel frattempo, dalla Spagna, giunge notizia dell’interessamento di Siviglia e Betis per Brozovic. A riportarlo è ‘Fichajes.net’: i due tecnici, Lopetegui e Pellegrini, hanno individuato a centrocampo il vero problema delle loro squadre e sarebbero dunque pronti a sfidarsi, in un vero derby andaluso, per strappare il croato all’Inter.