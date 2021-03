Arek Milik potrebbe tornare in Serie A ma sfuggire ancora una volta alla Juventus: idea di scambio con un’altra italiana

Juventus e Milik, un matrimonio che potrebbe non essere celebrato neanche quest’estate. I bianconeri per mesi hanno corteggiato l’attaccante polacco, ex Napoli. Alla fine non se n’è fatto nulla con l’ex Ajax che si è trasferito al Marsiglia. Per lui però le porte della Serie A potrebbero tornare a riaprirsi la prossima estate in virtù di una clausola che gli consentirebbe di andare via a fronte di un esborso economico limitato (12 milioni di euro).

Una situazione che fa gola alla Juventus, ma non solo: c’è un’altra squadra italiana, infatti, che potrebbe provare a riportare Milik in Italia la prossima estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Scaricato dal tecnico: sfida al Milan per il bomber!

Calciomercato Juventus, Inter: ipotesi scambio Milik-Vecino

Si tratta dell’Inter che quest’estate potrebbe pensare ad uno scambio per riportare Milik nel nostro campionato. A parlarne è ‘interlive.it’: come la Juventus, anche i nerazzurri hanno seguito con attenzione la situazione del polacco quando era destinato ad andare via dal Napoli. Ora Marotta e Ausilio potrebbero tornare alla carica, provando a sfruttare proprio la clausola da 12 milioni di euro.

L’idea potrebbe essere quella di inserire una contropartita per azzerare l’esborso economico. Il nome giusto è quello di Matias Vecino, un profilo che potrebbe convincere il tecnico del Marsiglia Jorge Sampaoli. Un’idea di scambio che potrebbe portare Milik all’Inter e battere la concorrenza della Juventus.