Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe lasciare l’Arsenal al termine della stagione. Il rapporto con Arteta non è dei migliori e un addio non si può escludere. Il gabonese può così diventare un’opportunità per Juventus e Milan

Pierre-Emerick Aubameyang non ha giocato il derby contro il Tottenham, rimanendo in panchina per tutta la partita. Mikel Arteta ha poi spiegato che dietro a tale scelta c’erano motivi disciplinari. Il caso, almeno apparentemente sembra essere rientrato, tanto che ieri contro l’Olympiacos, l’attaccante è tornato a giocare dal primo minuto.

In estate, però, il rapporto non proprio dei migliori con Arteta potrebbe portarlo a lasciare i Gunners. Il club londinese – come riporta ’90min.com’ – starebbe dunque pensando di privarsi dell’ex Milan, con ben due anni di anticipo, rispetto alla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2023. Aubameyang a 31 anni è ancora uno dei migliori attaccanti del panorama europeo e chiaramente non faticherebbe a trovare una nuova sistemazione. Il gabonese, in passato, è stato accostato al Psg ma ad oggi le attenzioni dei francesi sembrano rivolte ad altri calciatori.

Serie A | Non solo Juve: opportunità Aubameyang

Aubameyang potrebbe così diventare una grande occasione per le big della Serie A. Dalla corsa al calciatore classe 1989 possiamo escludere l’Inter, che non ha di certo problemi in avanti con Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez.

Aubameyang potrebbe, invece, diventare un’idea per la Juventus, soprattutto se dovesse decidere di non riscattare Alvaro Morata. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante di caratura mondiale, anche per il fatto che il futuro di Dybala, che ha un contratto in scadenza nel 2022, resta tutto da scrivere. Il gabonese potrebbe essere un’opportunità al giusto prezzo. Il valore del calciatore è attualmente sui 30/35 milioni di euro.

Attenzione, però, anche al Milan, che cerca un centravanti a cui affidare il proprio reparto offensivo. Con l’accesso in Champions League, un acquisto come Aubameyang non sarebbe impossibile. Bisognerà prima fare chiarezza, però, sul futuro di Ibrahimovic. L’idea, ad oggi, è quella di affiancare allo svedese un altro centravanti per non rischiare di ritrovarsi, come ieri, a giocare match importanti senza punte a disposizione