Calciomercato, rivoluzione Juve | Addio Ronaldo: l'undici che sogna Pirlo!

Possibile rivoluzione in vista per la Juventus di Pirlo: nel nuovo undici che sogna l’allenatore non ci sono né Ronaldo né Dybala. L’indiscrezione dalla Spagna

Si profilano mesi piuttosto caldi in casa Juventus anche sul fronte calciomercato. A tenere banco in queste settimane, dopo l’eliminazione anticipata dalla Champions League, è soprattutto il futuro di Cristiano Ronaldo: come raccontato da Calciomercato.it, l’attaccante portoghese sta pensando ad un addio anticipato ai bianconeri, prima della scadenza del contratto fissata nel giugno del 2022. E le voci su un possibile ritorno al Real Madrid si fanno sempre più insistenti. Ma non solo. Un altro nodo da risolvere per la dirigenza bianconera è quello relativo al futuro di Paulo Dybala: il rinnovo è sempre in stand-by, e l’attaccante argentino rimane al centro di numerosi rumors riguardo ad un possibile addio. Nuove indiscrezioni arrivano dalla Spagna: nell’undici ideale di Pirlo per la prossima stagione, infatti, non ci sono né CR7 né Dybala. Ecco la formazione che sogna l’allenatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Italia, prima chiamata per Toloi | ESCLUSIVO l’agente: “È felicissimo, obiettivo raggiunto”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Pirlo ‘fa fuori’ Bonucci, Dybala e Ronaldo | Ecco l’undici dei sogni!

Il portale spagnolo ‘fichajes.net’ ha disegnato l’undici che sognerebbe Pirlo per la prossima stagione, con tutte le possibili cessioni e i colpi in entrata. Come anticipato, spiccano su tutti gli addii di Cristiano Ronaldo e Dybala. Stando al portale, nella nuova Juve non ci sarà spazio nemmeno per Bonucci, Chiellini, Ramsey e Rabiot, tutti giocatori già in bilico in vista del calciomercato estivo. In entrata, invece, il tecnico sogna principalmente quattro colpi grazie alle cessioni: Wijnaldum, che è in scadenza col Liverpool, Aouar, già seguito dalla dirigenza bianconera, Griezmann e il ritorno di Moise Kean.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, non solo Juve e Milan: le ultime su Danilo

Il nuovo tridente bianconero sarebbe così composto da Chiesa, Kean e Griezmann, con McKennie, già riscattato dallo Schalke, Aouar e Wijnaldum. Una formazione di fatto da sogno, che per il momento resta tale. Staremo a vedere.

Ecco la Juventus 2021/22 che sogna Pirlo secondo ‘Fichajes.net’: