Inter, avanza la trattativa Suning-Fortress | L’obiettivo di Zhang

Suning vuole tenere l’Inter saldamente tra le mani e proseguono le trattative con Fortress per un finanziamento da 250 milioni di euro

Domenica molto positiva per l’Inter di Antonio Conte, pur senza scendere in campo. La Juventus è caduta col Benevento, perdendo la chance di accorciare il gap dalla vetta e riducendo di fatto la corsa al titolo ad un affare tutto milanese. Intanto dal punto di vista societario l’Inter continua a lavorare al di fuori del terreno di gioco, con Suning che ha tutte le intenzioni di tenersi stretto il club. Per restare aggiornato su tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sfida a sinistra | Juventus in pole sull’Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, colpo a zero | Siglato un pre-accordo

Gli indizi in tal senso non mancano, come sottolineato da ‘Tuttosport’ che evidenzia come la forza della risposta al sindaco di Milano, Beppe Sala, riguardo allo stadio vada proprio in questa direzione, esattamente come il silenzio in merito alla trattativa con Fortress per ottenere un finanziamento da 250 milioni di euro. Il possibile scudetto della truppa di Conte potrebbe essere ottimo veicolo di propaganda per il Governo centrale, divenendo ottimo motivo per congelare l’affare con BC Partners andando invece a caccia di un partner. Nello specifico i discorsi con Fortress sono in una fase più avanzata e l’obiettivo di Steven Zhang è quello di tornare a Milano ad aprile con in mano un accordo, fermo restando che servirà anche un assist da Pechino.