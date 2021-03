Inter e Juventus sulle tracce di Georginio Wijnaldum: l’olandese non ha ancora rinnovato con il Liverpool, ma avrebbe trovato un pre-accordo con il Barcellona

Continua ad aleggiare nel mistero il futuro di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese ha il contratto in scadenza a giugno con il Liverpool: uno status che fa gola a tantissime pretendenti da tutt’Europa. In Italia si è parlato in particolare di Juventus ed Inter, ma anche di Milan. Però il giocatore piace a tanti top club esteri, in primis Barcellona e Paris Saint-Germain. L’ipotesi di rinnovo con il Liverpool non è comunque da accantonare, anche se dall’Inghilterra sembrano arrivare novità importanti legate al giocatore cresciuto nel Feyenoord. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter e Juventus, Wijnaldum verso Barcellona

Novità che vengono riportate dal ‘Times’, che sottolinea come il giocatore olandese avrebbe trovato un pre-accordo con il Barcellona. Il centrocampista classe 1990 avrebbe infatti siglato un pre-accordo per diventare il primo acquisto della seconda era Laporta. Il giocatore è un pupillo di Koeman, che in nazionale gli ha spesso consegnato anche la fascia di capitano. Il tecnico olandese sarebbe felicissimo di averlo a disposizione nella sua rosa rendendolo un giocatore chiave nel proprio progetto.

Un calciatore funzionale alle idee di Koeman e che economicamente peserebbe solo sull’ingaggio. Come Depay, altro pupillo di Koeman e altro obiettivo del club ‘blaugrana’, anche lui in scadenza contrattuale e anche lui cercato da diversi top club europei, come Juventus e Milan. Manna dal cielo per un club come il Barcellona che sta attraversando diverse difficoltà dal punto di vista economico. Il suo approdo in Catalogna pare dunque davvero essere ad un passo: notizia certamente non gradita da Inter e Juventus, che puntavano all’olandese come rinforzo di grande esperienza per la mediana, in grado di aggiungere qualità e quantità. Bianconeri e nerazzurri dovranno dunque, con tutta probabilità, virare su altri obiettivi.