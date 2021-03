Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | Torna Marotta per la svolta

Il tanto auspicato rinnovo tra l’Inter e Lautaro Martinez potrebbe essere dietro l’angolo: il ritorno di Marotta può essere la svolta

L’arrivo di un totem offensivo come Romelu Lukaku e di un tecnico pretenzioso come Antonio Conte hanno avuto un grande effetto su Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è esploso all’inizio della scorsa stagione, per poi vivere un momento di spaesamento quando ha ricevuto l’interesse del Barcellona. La sola idea di poter condividere lo spogliatoio con Messi, suo idolo di infanzia, ne ha pregiudicato la lucidità sotto porta in nerazzurro: troppe emozioni e troppe distrazioni. Dopo essere rimasto a Milano in estate, però, l’argentino è tornato ad essere quell’attaccante ammaliante e decisivo che aveva fatto innamorare i tifosi nerazzurri, e anche quelli blaugrana. L’ultima sfida dell’Inter in campionato non sarebbe stata vinta senza una sua giocata illuminante, un’incornata da vero ‘Toro’ che ha sconfitto l’altro Toro. Ora, il futuro di Lautaro sembra avere ancora Milano come teatro ed il ritorno di Marotta potrebbe segnare la svolta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, Marotta torna al lavoro | Subito il rinnovo di Lautaro

Finalmente il Covid-19 è alle spalle e Beppe Marotta può tornare al lavoro, c’è tanto da fare per il futuro dell’Inter. Come riportato da ‘Tuttosport’, però, il primo obiettivo nell’agenda dell’a.d. nerazzurro sarebbe il rinnovo di Lautaro Martinez. Un principio di accordo, per la verità, è già stato trovato a gennaio: 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per l’argentino e prolungamento del contratto fino al 2024. Inoltre, e soprattutto, via la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Marotta è consapevole che il ‘Toro’ ha margini di crescita importanti che non possono essere costretti in una clausola rescissoria, qualsiasi essa sia.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Inter e Juventus: nessun accordo per il nuovo attaccante

Il procuratore di Lautaro, Beto Yaque, è a Milano dalla scorsa settimana e nei prossimi giorni potrebbe incontrare Marotta. Per l’ufficialità tutto è demandato a Suning e alla questione proprietaria, che al momento è una storia ancora tutta da scrivere. Però l’incontro tra l’a.d. nerazzurro e l’agente dell’argentino potrebbe sistemare anche gli ultimi dettagli, in attesa del via libero definitivo da parte della proprietà. In ogni caso, il futuro di Lautaro Martinez sembra essere in Serie A, con la maglia dell’Inter e al fianco di Romelu Lukaku.