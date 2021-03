Calciomercato Juventus, sfida al Milan per Scamacca | Ma c'è anche l'Inter

Dopo il tentativo concreto nel mercato di gennaio, questa estate la Juventus potrebbe riprovarci per Scamacca: anche Inter e Milan sul bomber

Juventus, Milan e Inter sono le tre protagoniste della corsa scudetto che infiammerà questo finale di stagione. Le tre big per eccellenza del calcio italiano, che nella storia hanno cannibalizzato i campionati lasciando briciole alle altre squadre, si apprestano ad affrontare il rush finale con la ferocia del sopravvissuto. In palio, però, potrebbe non esserci solamente il titolo di campioni d’Italia, comunque ambitissimo, ma anche lo scettro di nuova regina del calcio italiano.

Le tre società, infatti, potrebbero darsi battaglia anche sul mercato. Diversi sono i possibili incroci tra le due milanesi ed i bianconeri. Prima, certo, ci sarà da completare al meglio questo campionato e prendersi la Serie A: in questo senso, i nerazzurri sembrano essere i più seri candidati al titolo. Una delle sfide sul mercato, poi, potrebbe avere come protagonista Gianluca Scamacca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, tutti su Scamacca | Ci sono anche Inter e Milan

La doppietta contro il Parma ha riportato Gianluca Scamacca al centro della scena italiana. Nel mercato di gennaio, come raccontato a più riprese da Calciomercato.it, la Juventus ci ha provato seriamente a portarlo a Torino. Questa estate, però, i piani dei bianconeri potrebbero essere complicati da una concorrenza serrata. Come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, anche Milan e Inter sarebbero pronte a darsi battaglia per l’attaccante attualmente in prestito al Genoa. I rossoneri perché manterrebbero una coerenza con la linea verde intrapresa da Maldini e Massaro, i nerazzurri per avere un giocatore in grado di dare il cambio all’inesausto Romelu Lukaku.

Davide Ballardini, autore di un autentico capolavoro sulla panchina del Genoa, ha tracciato una somiglianza fra Scamacca e Vieri. Il grande ‘Bobo’, oltre ad essere stato uno dei migliori attaccanti della storia del calcio italiano, ha vestito le maglie di Juventus, Inter e Milan. Proprio le tre squadre che potrebbero darsi battaglia in estate per arrivare al bomber classe ’99 di proprietà del Sassuolo. Incroci pericolosi, tra scudetto e mercato, che sembrano essere diventati sempre di più l’attualità del calcio italiano. Inter, Milan e Juventus: la sfida totale, ormai, è aperta.