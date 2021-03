Juventus e Inter potrebbero presto tornare a confrontarsi anche in sede di calciomercato. Nel mirino di entrambe c’è sempre Emerson Palmieri

Anche la gara di ieri persa in casa contro il Benevento ha messo in evidenza le difficoltà strutturali della Juventus quest’anno sulla corsia sinistra. Adattato anche in fase difensiva, Federico Bernardeschi non ha risposto come sperava Pirlo e per la prossima estate non va escluso un nuovo innesto. L’acquisto di un terzino sinistro, alla luce anche dei tanti problemi fisici di Alex Sandro, appare imprescindibile e secondo quanto sottolineato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Paratici e soci hanno sempre nel mirino l’italo-brasiliano Emerson Palmieri, che sta incontrando non poche difficoltà al Chelsea.

Neanche con l’arrivo di Tuchel al posto di Lampard, l’ex romanista sta trovando spazio tra le fila dei ‘Blues’ dove è divenuto ormai terza scelta alle spalle di Chilwell e Marcos Alonso. La rosea evidenzia quindi che la sua voglia di tornare in Serie A resta immutata con l’attuale accordo in scadenza tra appena 15 mesi che potrebbe favorirne il rientro. La stessa Juventus e l’Inter nelle ultime due annate lo avrebbero ingaggiato molto volentieri, ma le richieste di Marina Granovskaia hanno sempre bloccato l’affare. Ora però il tutto potrebbe riaprirsi in estate con i bianconeri in vantaggio sui nerazzurri.